Mais de 40 grupos e companhias participam do Encontro Sesc de Dança, que encerra neste domingo (7)

O 32º Encontro Sesc de Dança de Nova Friburgo segue até este domingo (7), em Nova Friburgo. Desde quarta-feira (3), dançarinos, coreógrafos, estudantes e apreciadores da dança estão reunidos em um ambiente vibrante e inspirador em torno de atividades do segmento. Os espetáculos e oficinas estão sendo apresentados no Sesc Nova Friburgo (av. Presidente Costa e Silva, 231), na Praça Demerval Barbosa Moreira e, pela primeira vez, no Espaço Arp (av. Conselheiro Július Arp, 80). As apresentações na Unidade do Sesc têm entrada franca, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível, e limitam-se a dois ingressos por pessoa. Já na praça Demerval Barbosa Moreira e no Espaço Arp, as atrações não necessitam de ingresso, sendo totalmente gratuitas. Os alimentos arrecadados durante os espetáculos serão revertidos ao Mesa Brasil, programa de combate à fome e ao desperdício do Sesc RJ, que destinará as doações para instituições socioassistenciais do município.A abertura oficial do Festival vai ocorreu nesta quinta-feira (4), com apresentações da Cia de Ballet Dalal Achcar RJ, a Cia de Ballet da Cidade de Niterói e a Laborative Dance Company. Ao todo, 42 companhias e grupos de dança participam do evento.Além dos espetáculos de renomadas companhias de dança nacionais, o evento oferece uma programação com apresentações de grupos independentes, workshops, oficinas e debates. Ana Botafogo, primeira-bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, vai ministrar oficinas de ballet clássico. Serão oferecidas ainda oficinas de ballet clássico infantil, com Juliana Meziat, de dança contemporânea e Jazz com Carlos Fontinelle e de danças urbanas com Michell Baes. As inscrições serão realizadas no Sesc.