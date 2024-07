Cuidar de quem nos cuidou nem sempre é uma tarefa fácil: conciliar a vida profissional com as necessidades de uma pessoa que precisa de atenção integral exige dedicação, paciência e resiliência. Essa e outras reflexões em torno do afeto como resposta ao amor recebido permeiam o documentário À borda da vida, curta-metragem que tem sessão de pré-estreia nesta sexta-feira, às 19h, no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22). O filme, dirigido por Camila Bauer, mostra a relação da atriz Liane Venturella com sua mãe, Lia Regina Carvalho Venturella, falecida no início de maio. A exibição tem entrada franca.

"Depois que a mãe partiu, eu não entrei mais em contato com o curta. A proposta era fazer uma grande homenagem a ela, um registro de devoção; agora, mais ainda", comenta Liane. "Rever a mãe conversando, brincando, interagindo em vida é a possibilidade que só o registro audiovisual consegue. Que bom que esse filme foi feito e concluído antes da partida dela" emenda a atriz.

Aos 93 anos, Lia precisava de cuidados 24 horas por dia. Apesar da fragilidade por conta da idade e de um câncer no intestino, era uma mulher "com muita vontade de viver", nas palavras da filha. "Dia 7 ela estaria completando 94 anos", comenta Liane. "Ela faleceu um dia depois de finalizarmos o curta", comenta a diretora. "Durante o processo de filmagens, dona Lia sempre foi muito espontânea; ela respondia às entrevistas de forma muito honesta e aberta", destaca Camila. "Inclusive a ideia de fazer o documentário surgiu disso: como as duas estavam sempre juntas, pois a Liane levava ela para os ensaios de outros trabalhos que fizemos a partir da pandemia de Covid-19, achamos que seria interessante registrar essa relação", pontua Camila.

A diretora avalia que, ainda que seja centrado na história de Liane com a mãe, 'À borda da vida' "abre portas" para se pensar essa relação em diferentes famílias. "Desenvolvemos um olhar amoroso, mas não romantizado sobre o cuidado com as pessoas no envelhecimento", pondera Camila. "Esse é um tema que está presente na vida de muitas pessoas, inclusive de outros profissionais da equipe, como o Álvaro RosaCosta (responsável pela trilha sonora), que começou a cuidar dos tios há cerca de quatro anos, e a Liliana Sulzbach (consultoria de audiovisual), que também cuidou de sua mãe (já falecida) e agora cuida de seu pai."

Narrado por Liane, com trechos de conversas entre ela e a mãe, em cenas do cotidiano das duas, À borda da vida traduz a realidade de muitos brasileiros que já chegaram à terceira idade. "Estou curiosa para saber como as pessoas vão receber o filme", destaca a diretora. Em um "jogo familiar" com momentos ora divertidos ora desafiadores, as duas mulheres se encontram em "papéis" trocados na cena, onde Lia revela sua forma subversiva de encarar o fato de que "depende" da atenção da filha. "Tentamos fazer um filme autêntico, incluindo as coisas difíceis na relação, mas conciliando com as coisas bonitas. É um documentário que registra a poesia da vida real."

Entender como lidar com o envelhecimento das pessoas que estão próximas, como conciliar tempo, afeto, e dar conta das questões econômicas (em torno de custos com cuidadores, remédios, planos de saúde) e promover a discussão sobre a qualidade de vida dos idosos é um tema que tem recebido atenção da equipe do filme, formada - entre outros - por alguns profissionais do coletivo Projeto Gompa. O grupo, que desenvolve projetos de experimentação em dramaturgia e linguagem cênica, realizou, desde 2019, outros dois trabalhos em audiovisual sobre relações familiares: "A avó da menina (2021) e "A mãe da mãe da menina (2021)".

O título do novo documentário - que tem financiamento do Pró-Cultura RS, tendo sido contemplado pelo Edital Sedac 01/2022 — FAC Filma RS - surgiu da ideia de limiar entre "estar e não estar mais aqui", da "fragilidade da nossa existência no mundo", revela Camila. "É um clichê, mas é assim que vejo: a vida como um sopro mesmo. Nas filmagens, já percebíamos esse misto de presença e de ausência da dona Lia, que as vezes estava 100% focada no momento dos registros e outras apresentava um certo distanciamento. É sobre uma linha tênue que todos nos temos, em alguma medida, mas na senilidade é mais recorrente."

"O idoso em um país como o nosso é deixado à margem tanto pela sociedade, como pelas leis. Estar à borda é no duplo sentido, falamos do tempo cronológico e do distanciamento social. No caso de 'À borda da vida', retratamos uma realidade com privilégios de uma mãe que está sendo cuidada por uma filha", observa Liane. "Ela foi uma grande parceira, e eu levava ela para todos os lugares onde eu ia: para fazer teatro, para viajar, para gravar; era muito normal ela me acompanhar na vida. Esse filme é fruto disso, ela estava misturada na minha vida profissional", comenta.

Além de RosaCosta, que assina a trilha sonora com Simone Rasslan, o documentário ainda conta com a montagem de Mateus Ramos e Raoni Ceccim (que também realizou a finalização de imagens), desenho e mixagem de som de Juan Quintáns, e produção executiva de Fabiane Severo.