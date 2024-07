Espetáculos gaúchos podem se inscrever até esta sexta-feira (5) para participar do Festival Movimenta Cena Sul

Espetáculos gaúchos de Teatro, Dança e Circo podem ser inscrever até esta sexta-feira (5), para participar do Festival Movimenta Cena Sul, que ocorrerá de 19 a 27 de julho no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), em Porto Alegre. Nessa primeira fase, serão selecionados 15 espetáculos de diversas cidades do Rio Grande do Sul, que receberão cachês de R$ 10 mil a R$ 13 mil para participar de apresentações nos diferentes espaços administrados pela Fundação Theatro São Pedro, incluindo o palco principal, o Teatro Oficina Olga Reverbel, a Concha Acústica e a Praça Multipalco.

A seleção dos projetos será feita por uma curadoria de profissionais das artes cênicas e de instituições envolvidas, através de chamada pública. A ação emergencial foi anunciada pelo governo do Estado para apoiar trabalhadores da Cultura afetados pelas enchentes e contribuir com a retomada do setor, prevendo oportunidades para cerca de 300 trabalhadores.

Artes Cênicas também podem se inscrever em quatro oficinas virtuais formativas que abordam temáticas como dramaturgia, produção, técnicas de palco e decolonialidade. Serão selecionados 160 participantes, sendo que 80 receberão uma bolsa de R$ 700,00 cada, e os demais 80 poderão participar como ouvintes. Todos os formulários de inscrições para o festival estão disponíveis no Profissionais detambém podem se inscrever em quatro oficinas virtuais formativas que abordam temáticas como. Serão selecionados 160 participantes, sendo que 80 receberão umacada, e os demais 80 poderão participar como ouvintes. Todos os formulários de inscrições para o festival estão disponíveis no site do Theatro São Pedro

Em uma segunda etapa do projeto, o evento ainda realizará 30 intervenções artísticas em outros municípios do Estado, entre os dias 16 de agosto e 1º de dezembro. Neste caso, os selecionados receberão cachês de R$ 3 mil cada para executar diferentes tipos de atividades em escolas, abrigos e outros espaços alternativos. Para as intervenções, as inscrições podem ser feitas até o dia 15 de julho, também no site da instituição cultural.