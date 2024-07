Sala Redenção reabre com programação focada em cidades brasileiras e ocupação do espaço público

Após dois meses fechada, devido à situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) reabre na próxima segunda-feira (8). A programação tem entrada franca e é aberta à comunidade em geral.Em cartaz de 08 de julho a 02 de agosto, a mostra A Imagem no Espaço traz a perspectiva da cidade como protagonista. São 16 filmes (entre documentários, ficções e ensaísticos), produzidos em diferentes cidades brasileiras, e que colocam em evidência o lugar da cidade nos processos de subjetivação de seus moradores, atentando também para os desafios das incertezas políticas, ambientais, sócio-técnicas e culturais pelas quais o mundo vem passando. A mostra ainda apresenta exibições seguidas de conversa com os realizadores das obras, que ocorrem às terças e quintas-feiras, às 19h. Em sua primeira parte, a programação conta com a participação dos cineastas Bruno Carboni (O acidente), Gustavo Spolidoro (Errante - Um filme de encontros), Adirley Queirós (A Cidade é uma só?) e Ricardo Alves Junior (Tudo o que você podia ser). Já a segunda parte da mostra apresenta bate-papos com os realizadores Cha Dafol (De olhos abertos), Felipe Diniz (Desenredo), Pedro Vasconcellos (Amadores) e Marília Rocha (A cidade onde envelheço). Em seu encerramento, a programação levará para as telas o filme O flagelo da enchente assola Porto Alegre, documentário histórico que retrata as enchentes de 1941. A exibição será seguida de um bate-papo, que se propõe a tecer relações entre as tragédias de 1941 e 2024, e refletir sobre o impacto das mudanças climáticas nas cidades.