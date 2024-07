Mostra Sesc de Cinema abre inscrições

Até o dia 22 de julho, estão abertas as inscrições para a 7ª edição da Mostra Sesc de Cinema (MSDC), que irá selecionar produções audiovisuais – entre curtas, médias e longas-metragens ficcionais, documentais e animações, finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2022, que não tenham sido exibidas em circuito comercial. As obras serão avaliadas por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados, e a divulgação dos selecionados ocorre em setembro.

Além da oportunidade de exibição por todo o País, a Mostra concederá prêmios em um valor total de até R$ 280 mil em licenciamentos aos selecionados. Destes, 24 filmes irão compor o Panorama Nacional, e dez integrarão o Panorama Infanto-Juvenil. Essas produções serão exibidas no evento de premiação, realizado no mês de novembro em Belém (PA). Os demais filmes selecionados serão exibidos nos âmbitos de seus respectivos estados, com exceção da Região Norte, que realizará o Panorama Regional, composto pelas obras selecionadas nos estados participantes da região.