Alice no País das Maravilhas é atração de férias de inverno no Barra Shopping Sul

O universo de Alice no País das Maravilhas, história publicada pela primeira vez em 1865 e que, até hoje, segue como um dos maiores sucessos da Literatura e do Cinema infanto-juvenil, está na programação de férias de inverno no Barra Shopping Sul (av. Diário de Notícias, 300) até o dia 28 de julho. A atração é gratuita e os ingressos devem ser retirados pelo aplicativo Multi. A visitação ocorre de segundas-feiras a sábados, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h.Por meio de uma experiência sensorial e lúdica em uma jornada pelo mundo de Alice, as crianças terão diversas atividades disponíveis: um labirinto, castelo de cartas, mesa do chá com material de desenho e óculos de realidade virtual, uma sala de espelhos que distorcem a imagem e piscina de bolinhas. A atividade é indicada para crianças a partir dos três anos de idade, sendo que é necessário o acompanhamento de um adulto responsável para aquelas com até seis anos de idade.