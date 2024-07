"Quinta Aumentada" do Espaço 373 recebe Flávio Adonis Quarteto

Nesta quinta-feira (4), às 21h, o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe Flávio Adonis com seu quarteto, formado por Marcelo Corsetti (guitarra), Rodrigo Rheinheimer (baixo e vocal) e Luke Faro (bateria) – todos da banda Blackbagual, com Bebeto Alves – para um show dentro do projeto Quinta Aumentada. No repertório, Adonis irá apresentar músicas que compôs em parceria com Monica Tomasi, Necka Ayala e Claudia Jung. A noite promete um passeio pela MPB e pelo pop, onde as relações humanas dominam a temática. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 25,00.Compositor, cantor, instrumentista, arranjador e produtor musical, Adonis tem quatro discos lançados: Beijo de Bailarina (1993), Na Cara (1999), Som na Escola vol 1 (2012) e Som na Escola vol 2 (2015) – esses dois últimos voltados ao público infantil. Também produziu e arranjou mais de 50 trabalhos de bandas, músicos e compositores, e montou espetáculos como O Abacaxi, com a cantora Muni e direção de Delmar Mancuso, e Que Tal Nós Dois, com Monica Tomasi.