Marcelo Corsetti apresenta show Phyra no projeto 'Ecarta Musical'

Phyra é o novo trabalho em disco do artista Marcelo Corsetti. Buscando novas sonoridades, o músico de 35 anos de carreira e 15 discos gravados muda a formação de sua banda para obter cada vez mais a sintonia do jazz com a música gaúcha. Acompanhado de Dani Vargas na bateria, Cristiano Ludwig no saxofone e Mateus Albornoz no contrabaixo, ele faz show com entrada franca neste sábado (6) na Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943), às 18h. O grupo irá mostrar a música que se faz no Rio Grande do Sul e no mundo, buscando integração cada vez maior com o público. No repertório, todas as composições são de Marcelo Corsetti, que neste show selecionou as músicas Tapajós, Kaynakani, Na viola do Teteco, Big Lark e Dark Brown, Um sol na casa de tia Beth e tio Juca, entre outras.