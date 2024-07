Remanso Instituto Cultural reabre nesta sexta-feira (5),com exposição coletiva

A exposição Gesto: libido, trabalho e política na performance, que reúne trabalhos de mais de 30 artistas nacionais, marca a reabertura do Remanso Instituto Cultural (rua Santo Antônio, 366), após as enchentes no Rio Grande do Sul. Com entrada gratuita, o evento acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 19h, e contará com performances dos artistas Tiago Gasperin e Erico Bonder, além de uma pista embalada pelas DJs Dane Tone e Marigdas. Ao longo do período de visitação, que segue até o dia 14 de outubro, serão realizadas visitas mediadas e atividades educativas voltadas para o público. A mostra não é recomendada para menores de 18 anos, conforme classificação indicativa. A visitação poderá ser feita de terças às sextas-feiras, das 9h às 17h.

Os trabalhos apresentados em Gesto: libido, trabalho e política na performance tomarão conta dos dois andares da Remanso, organizados em três núcleos principais: Libido, Trabalho e Política, propondo uma reflexão crítica sobre as amarras da linguagem, das categorias e das classificações que estruturam o pensamento ocidental.

Na mostra, artistas como Marco Paulo Rolla (SP), Vera Chaves Barcellos (RS) e Cinthia Marcelle (MG), além de fotoperformances, videoperformances, instalações e objetos, buscam apresentar ao público diferentes formas de mobilização do corpo nas artes visuais. A curadoria da exposição é assinada por Marina Câmara, Marcela Futuro, Sammy Duarte e Ali do Espírito Santo e compõe a programação do projeto de extensão Trilhas Artísticas, do Departamento de Artes Visuais da Ufrgs.