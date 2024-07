Orquestra da Ulbra homenageia Mercedes Sosa neste domingo (7)

No Domingo Clássico de julho, a Orquestra de Câmara da Ulbra fará uma homenagem a uma das mais importantes vozes da América Latina: La Negra, Mercedes Sosa. Serão seis canções interpretadas por Tatiéli Bueno, com arranjos inéditos, desenvolvidos especialmente para este concerto: Volver a los 17, Todo Cambia, Duerme Negrito, Gracias a la vida, Canción con todos e Solo le pido a Dios. A regência é de Tiago Flores com participação de Ricardo Arenhaldt, na percussão. A apresentação acontece neste domingo (7) às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280), com entrada franca. Haverá distribuição de senhas no local, a partir das 18h. Em 2024, Tatiéli Bueno celebra uma década do Tributo a Mercedes Sosa, revivendo a emoção do vasto repertório interpretado pela aclamada "voz da América Latina". Desde então, ela tem levado sua interpretação aos palcos, com canções que se tornaram ícones na história da música latino-americana. Em 2024, completa-se 15 anos da morte da cantora argentina. O concerto ainda terá a execução de mais duas peças: Romance para Orquestra de Cordas, do britânico Gerald Finzi (1901-1956); e Serenata para Orquestra de Cordas, do co-compositor e professor italiano Ermano Wolf-Ferrari (1876-1954).