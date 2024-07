Kiti Santos e Marisa Rotenberg estreiam 'Rayanne e Rayssa em: Aos trancos e barrancos'

Com pitadas de humor e músicas SBP (sertanejo, brega e pop), Kiti Santos e Marisa Rotenberg estreiam seu novo espetáculo, Rayanne e Rayssa em: Aos trancos e barrancos, neste sábado (6), no espaço Zona Cultural (av. Alberto Bins, 900). A apresentação ocorre às 21h, e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 27,50. O trabalho da dupla teve origem em uma proposta do diretor Zé Adão Barbosa e conta com Larissa Sanguiné na direção cênica e coreográfica. Na trama, as irmãs naturais de Giruá (RS) se autodenominam artistas de eventos e partem em busca de uma "carreira interestadual, quiçá internacional".