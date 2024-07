Uma heroína de Troia transformada em uma migrante contemporânea

Em cena, a atriz e bailarina trans Estrela Dinn, graduada em Direção Teatral pela UFRGS em 2014, e que desde 2006 participa de projetos artísticos diversos nos palcos gaúchos, é a intérprete-criadora em Kassandra, do dramaturgo Sergio Blanco. A peça é uma reescrita contemporânea a partir do antigo mito de Cassandra. Agora ela é uma mulher trans, sem identidade, endereço ou país fixo. A encenação é de Adriane Mottola, diretora artística da Cia Stravaganza, com mais de 40 anos de trajetória no teatro gaúcho. As apresentações acontecem no Estúdio Stravaganza (rua Dr. Olinto de Oliveira, 68), nos dias 5, 6, 7, 12, 19 e 26 de julho, sempre às 20h. Os ingressos já estão à venda no Sympla, a partir de R$30,00. A personagem mítica assume a voz da atemporalidade e refere aos acontecimentos que levaram à Guerra de Troia com a mesma naturalidade que conta da sua predileção pelo Pernalonga, chora a perda da sua família lendária, fala de seus amantes, tenta vender cigarros Marlboro ao público ou se oferece para adivinhar-lhes o futuro. A encenação de Kassandra transforma o Estúdio Stravaganza em um bar noturno - o Stravaganza Night Club, um espaço underground que traz uma atmosfera autêntica e imersiva para os mistérios a serem desvendados durante a performance.Os elementos do cenário, como a iluminação sutil e a música ambiente, contribuem para criar uma ambientação vívida, onde os limites entre o palco e a plateia se dissolvem.