Centro Cultural da UFRGS promove encontro com artista namibiano Joseph Kapweya

Em parceria com o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da UFRGS, o Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão apresenta Na minha solidão..., primeira mostra individual de Joseph Kapweya. No próximo dia 5 de julho, o artista recebe o público para uma visita guiada, às 17h, no Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333). A mostra está aberta para visitação na Sala Nogueira até o dia 31 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com entrada franca. Estudante do curso de Engenharia Civil na UFRGS, Kapweya nasceu em Outapi, pequena cidade no norte da Namíbia, na África. Artista visual autodidata, começou a sua jornada artística em 2017 com pinturas em telas. Seu trabalho aborda temas culturais de seu país de origem, retratos, figuras humanas, pinturas abstratas e lugares turísticos de Porto Alegre. Foi durante a pandemia da COVID-19 que a prática artística de Joseph Kapweya se intensificou. Na exposição, ele apresenta um conjunto de obras produzidas a partir dessa condição de isolamento. Os trabalhos revelam seu olhar sobre sua experiência singular como africano vivendo no Brasil e comunicam vínculos propulsores de afetos que afloram em seu processo criativo.