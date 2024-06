O espetáculo musical As Aventuras do Negro Gato estreia em Gravataí

Trazendo para a cena diversas linguagens como a música, a dança e o Teatro, o espetáculo musical As Aventuras do Negro Gato conta, através de canções da MPB, a história de Oliver, um gato preto que sofre discriminação em razão da sua cor. Procurando apresentar às crianças um repertório de clássicos da música brasileira, a história fala de alegrias, amizade, lealdade, tristezas, medos, mas também fala de amor, pois, nessas andanças do Oliver, ele acaba conhecendo Nina, uma gatinha manhosa que conquista seu coração. A peça estará em única apresentação neste domingo (30) às 16h no Teatro SESC em Gravataí (rua Anápio Gomes, 1241 - Gravataí). Os ingressos são solidários, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível e/ou material escolar.O espetáculo abrange, além de música, interpretações teatrais e coreografias, tudo com um cuidado aprimorado em relação à luz, som, maquiagem e figurinos, a fim de proporcionar uma experiência vislumbrante. As Aventuras do Negro Gato, um projeto realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022, Lei Paulo Gustavo, através do Edital nº 25/2023 Multicultural - LPG Gravataí, traz Lucas Ortiz, na direção teatral, Caciano Soares, na coreografia, Cristiane Nunes Franco na revisão dos textos. No elenco estão músicos que participam de diversas orquestras como a Banda Marcial São João, The Brothers Orchestra, OMAF, Orquestra de Brinquedos, além de diversos graduandos da UFRGS. Guto Greca (Açorianos 2006) assina a iluminação e Edu Coelho (Tangos e tragédias, Sbórnia Kontratrakca) a engenharia de som. O designer gráfico é de Cesar Vargas.