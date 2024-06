Canoas Shopping reabre exposições no Espaço Cultural

A partir da próxima segunda-feira (1), o Espaço Cultural do Canoas Shopping (av. Guilherme Schell, 6750) volta a receber exposições artísticas com acesso gratuito para a comunidade. A exposição do mês será da fotógrafa Bruna Moreira, do Amoreira Fotografia Cosplay, com o tema Cosplay em Ação: vidas duplas e paixões compartilhadas, que já apresentou seu trabalho no Shopping e, devido ao sucesso, retorna com novas peças. A visitação pode ser feita de segunda à sábado, das 10h às 22h e nos domingos e feriados, das 11h30 às 22h. O Canoas Shopping está com estacionamento gratuito até o final do mês de julho.Nesta mostra, é explorado o universo dos cosplays, cujas vidas duplas e paixões compartilhadas são capturadas em imagens meticulosamente elaboradas. Através das fotografias, a artista convida todos a descobrirem a profundidade e a complexidade dessa comunidade, que transcende idades e, acima de tudo, lembra que a expressão artística pode assumir diversas formas.