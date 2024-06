Camerata Presto e Liverpoa Beatle Band lançam tributo aos Beatles com orquestra

Música clássica e popular se unem em uma experiência única e que promete encantar a região do Vale do Sinos. A Presto Produções e Promoções Artísticas, por meio da sua Camerata Presto, se une à Liverpoa Beatle Band para o lançamento do espetáculo All We Need is Beatles, um tributo sonoro e visual ao quarteto inglês mais famoso do mundo. Os primeiros espetáculos já estão agendados e acontecerão na sexta-feira (28) às 21h, no Centro Municipal de Cultura Lúcio Fleck (rua Sete de Setembro, 766) em Sapiranga, e no dia 5 de julho às 20h no Teatro Marlise Saueressig (av. dos Estados, 1080) em Campo Bom, quando terá a gravação da apresentação. A entrada é franca, e o projeto estará aceitando doações, seja de 1 litro de leite ou 1kg de alimento não perecível que serão destinados ao Banco de Alimentos do Vale do Sinos, ou materiais escolares de qualquer natureza, que serão doados para crianças e famílias atingidas pelas enchentes. O projeto traz os arranjos inéditos do maestro João Paulo Sefrin, que deu vida a esse encontro inédito e traz em seu repertório alguns dos maiores clássicos dos Beatles, como Let It Be, In My Life, Penny Lane, Here Comes the Sun, All You Need is Love e muitas outras.O projeto é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura Federal, a Lei Rouanet. Além de Sapiranga e Campo Bom, há ainda a previsão de apresentações em São Leopoldo, Porto Alegre e outras cidades no interior do Rio Grande do Sul.