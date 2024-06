Galeria 506 abre exposição da artista visual Lurdi Blauth

Doutora em Artes Visuais pela UFRGS, a artista Lurdi Blauth inaugura neste sábado (29) às 15h, na Galeria 506 (av. Nova York, 506), a exposição Topografias da Natureza. A mostra permanecerá aberta à visitação até 17 de agosto, de segunda a sexta, das 10h às 19h. As visitas, gratuitas, podem ser agendadas pelo telefone (51) 98209-8526.



A curadoria é assinada pela também doutora em Artes pela universidade federal do RS e professora do IA/UFRGS, Niura Legramante Ribeiro. A exposição abrange o período entre 2011 e 2024 da produção artística de Lurdi.



A exposição de gravuras em metal, xilogravura e processos de litografia alternativa (lito offset, mokulito) que ocupará duas salas da galeria, é composta por obras das séries Taim, Lagoa do Peixe e Praia; Árvores; Ardósias; e Oferendas.



A série das beiras de lagoas, rios e mar é composta a partir de imagens fotográficas captadas durante viagens por áreas de preservação ambiental. Sobre as gravuras da série Árvores, Lurdi diz que elas são relacionadas às suas percepções do meio ambiente, cuja intenção "não é uma reprodução mimética de natureza exuberante, mas refletir sobre a importância primordial de preservar todas as espécies de vida".



As imagens da terceira série são oriundas de pedras denominadas ardósia, em cujas superfícies são encontradas marcas e grafias gravadas pela ação milenar do tempo. Por fim, os trabalhos que compõem a Oferendas são de imagens captadas por fotos na Lagoa dos Patos, praia do Laranjal (Pelotas) e Capão da Canoa.