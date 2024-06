Porto Alegre recebe 11ª edição do 8 ½ Festa do Cinema Italiano

Em 2024, o 8 ½ Festa do Cinema Italiano comemora sua 11ª edição no Brasil com uma programação especial e circuito ampliado. Porto Alegre recebe a Festa entre os dias 27 de junho e 3 de julho e exibe a programação completa no Espaço de Cinema Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). As sessões e informações de ingressos estão disponíveis no site https://festadocinemaitaliano.com.br/. Na quarta-feira (26), será realizada a pré-abertura do Festival, em parceria com o Consulado Geral da Itália em Porto Alegre, destinada a convidados e público pagante, com coquetel às 20h e sessão às 21h. Na ocasião, estará presente o Cônsul Geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, e será exibido Ainda Temos o Amanhã, de Paola Cortellesi, o filme mais visto na Itália em 2023. Os ingressos estão disponíveis na Velox Tickets a partir de R$11,20. Além de Porto Alegre, diversas outras cidades e capitais do país recebem o Festival, incluindo Caxias do Sul e Camaquã. Inspirada nos supermercados italianos dos anos 80, a campanha deste ano foi realizada numa verdadeira mercearia italiana, com referência a filmes clássicos italianos e produtos de grande consumo no país, e é protagonizada pela atriz Ana Vilaça.A atual programação conta com 10 filmes ao todo, marcada sobretudo por produções questionadoras e que propõem a reflexão e ruptura de paradigmas. Um dos destaques é um dos maiores sucessos de bilheteira da história recente do cinema italiano: Ainda Temos o Amanhã, de Paola Cortellesi, vencedor de cinco prêmios David di Donatello: Melhor Direção Estreante, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz (Paola Cortellesi), Melhor Atriz Coadjuvante (Emanuela Fanelli), Prêmio da Juventude.