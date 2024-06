Roda Viva entrevista Galvão Bueno na próxima segunda-feira

Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno marcou gerações com sua voz e bordões inconfundíveis e é até hoje o único a narrar dois títulos da Seleção Brasileira em Copas na TV (1994 e 2002). Quando todos pensaram que ele iria se aposentar, Galvão se reinventou e hoje tem projetos próprios nas redes sociais e também em parceria com a Globo. Agora, ele estará pela primeira vez no centro do Roda Viva, nesta segunda-feira (1) às 22h. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar na TV Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play e nas redes sociais.A bancada de entrevistadores será formada por Carol Knoploch, repórter do jornal O Globo; Thiago Uberreich, apresentador da Jovem Pan e autor do livro 1994 o Brasil é Tetra; Fabio Seixas, jornalista da Livemode; Mylena Ciribelli, jornalista e apresentadora; e Gabriel Vaquer, repórter de Televisão e Mídia Esportiva do site F5, da Folha de S. Paulo. O cartunista Luciano Veronezi fará os desenhos durante o programa.