Retomada de mostras na Delphus Galeria reverterá venda de obra ao SOS RS

A Delphus Galeria de Arte e Molduras (av. Cristóvão Colombo, 1501), que deixou de realizar exposições durante os meses de maio e junho em razão das enchentes que atingiram o estado, retomará o calendário de mostras a partir do 1º dia de julho. Durante todo o mês, estará em cartaz na Delphus a exposição que teve de ser cancelada no início de maio por causa da tragédia climática: Resgate no Olhar, da artista visual caxiense Mádia Bertolucci. A entrada é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h45 e aos sábados, das 9h às 13h. A mostra fica em exposição até o dia 31 de julho. O valor de uma das obras expostas, a de referência MAD- 123, será revertido integralmente ao SOS Rio Grande do Sul, do governo do Estado, em favor das pessoas atingidas pelas cheias. A artista, uma das fundadoras do Navi - Núcleo de Artes Visuais de Caxias do Sul, criado em 1988, acrescentou três novas obras à mostra de pinturas abstratas, agora com 23 quadros, a maioria acrílica sobre tela e aquarela.Caracterizada pela leveza, suavidade e múltiplas cores em suas telas abstratas, Mádia é destacada pela Delphus, no ano do cinquentenário da galeria, na 15ª edição da série Mês do Artista Delphus.