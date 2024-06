Marcito recebe convidados em noite de teste de piadas na AMRIGS

O comediante Marcito Castro estreia seu novo show Testando Piadas com casa cheia no próximo domingo (30), na AMRIGS (av. Ipiranga, 5311). Como o próprio nome já diz, serão textos inéditos para teste com o público, e ver quais são aprovados para entrarem no repertório do artista. Nesta primeira apresentação, Marcito recebe os convidados Betina Câmara e Paulo Carroça. As apresentações deste novo show acontecem sempre no último domingo do mês. A próxima data é dia 28 de julho, às 20h30, e já está com vendas abertas no Minha Entrada a partir de R$ 30,00.