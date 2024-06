Peça Velha D+ encerra temporada de junho com poucos ingressos disponíveis

Com temática feminista e anti-idadista, Velha D+ é um monólogo que trata de questões sobre o envelhecimento na mulher e pressões sociais. Teatro, música e dança compõem a performance da atriz Fera Carvalho Leite, com direção de Bob Bahlis. A peça está com suas apresentações contadas, depois de uma temporada repleta de celebrações, como a 100ª apresentação. Neste final de semana, o Espaço Livre (av. Cristóvão Colombo, 901) receberá três sessões: quinta-feira (27), sexta-feira (28) e sábado (29), todas às 19h. Ainda restam poucos ingressos disponíveis, apenas para quinta e sábado, que devem ser reservados através do telefone WhatsApp 51 99192-9572. Os ingressos custam R$120,00, mas possuem meia-entrada para 60+, estudantes, professores, clientes Unimed e classe artística.



Velha D+ é um monólogo com a atriz Fera Carvalho Leite. A partir do texto original de Bob Bahlis e de inspirações em Clarissa Pinkola Estés (Ciranda das Mulheres Sábias), Naomi Wolf (O Mito da Beleza), Anne Kaupf (Como Envelhecer), Miriam Goldenberg (A Invenção de Uma Bela Velhice), e Madonna, a peça trata de questões relacionadas ao preconceito de idade, a vida profissional x maternidade e tantas outras pressões que as mulheres sofrem ao amadurecer numa sociedade machista e idadista.

SINOPSE

Ella, que está com mais de 40 anos, num casamento que sobreviveu à pandemia e vive o luto pela perda da avó vítima da COVID-19, vai até a casa na floresta onde foi criada pela avó e reflete sobre a perigosa distância que existe entre o que sente com a passagem do tempo e o que está de fato preparada em relação à isso. Uma história de uma família de mulheres e um retorno ao refúgio da herança familiar a leva ao encontro com sua alma ancestral e seu espírito jovem e selvagem na busca de sua identidade e de uma bênção para ser quem ela é. Um ritual, uma cura, um movimento para dentro de si para então seguir adiante melhor, mais livre, mais feliz.