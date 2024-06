Cinemateca Paulo Amorim exibe ‘A Filha do Palhaço’ no Goethe-Institut

A exibição do filme A Filha do Palhaço (2022, 104 min) nesta sexta-feira (28), às 19h, dará continuidade à parceria entre a Cinemateca Paulo Amorim e o Goethe-Institut (av. 24 de Outubro, 112). Os ingressos possuem valor único de R$16,00 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo PIX 91.343.103/0001-00 ou na hora com cartão de débito. As sessões especiais da Cinemateca vão priorizar títulos que tiveram poucas exibições ou que não ganharam espaço nos cinemas de Porto Alegre devido ao evento climático. Localizada na Casa de Cultura Mario Quintana, a Cinemateca Paulo Amorim sofreu diversos danos causados pela enchente de maio, o que exigiu o cancelamento de toda a programação. A Filha do Palhaço tinha data de estreia prevista para 30 de maio. Dirigida pelo cearense Pedro Diógenes, a produção conta a tocante história de Renato (Demick Lopes) e de sua filha Joana (Lis Stucker), que não se veem há 14 anos e terão alguns poucos dias para testarem seus laços familiares.Na última sexta-feira (21), foi exibido o primeiro título por meio dessa parceria: o documentário Verissimo, que atraiu um público de frequentadores das duas instituições. Ao mesmo tempo em que a Cinemateca pode exibir filmes que estariam em cartaz nas suas salas, o Goethe-Institut recupera a sua tradição de sessões presenciais de cinema, comuns nos anos pré-pandemia.