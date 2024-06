Protagonizado por Michael Caine e Glenda Jackson, A Grande Fuga estreia nesta quinta-feira

O drama A Grande Fuga será lançado no Brasil pela Diamond Films e tem estreia nos cinemas nesta quinta-feira (27). O longa é inspirado na história real de Bernard Jordan, de 89 anos, que em 2014 ficou mundialmente conhecido ao fugir da casa de repouso para se encontrar com outros veteranos da II Guerra na Normandia para comemorar os 70 anos do Dia D. Ao retornar para casa, declarou ao jornal The Guardian: "Eu aproveitei cada minuto. Estou satisfeito por ter feito isso. Eu faria isso de novo amanhã".



No filme, Michael Caine interpreta Bernard Jordan e conta que recebeu o roteiro quando também tinha 89 anos. Ele ficou tão tocado pela história do protagonista que saiu de sua aposentadoria para fazer esse último papel no cinema. Já a esposa do personagem, Irene, é interpretada por Glenda Jackson, em seu último papel no cinema, enquanto a direção é assinada por Oliver Parker (O Retorno de Johnny English; O Retrato de Dorian Gray).



Sinopse:

Bernard Jordan, veterano da II Guerra Mundial, mora em uma casa de repouso, mas, em 2014, para comemorar o Dia D, ele foge rumo à Normandia, onde irá se encontrar com outros amigos. Na mesma ocasião, ele celebra 60 anos de casamento com Irene.