Frequências Sonoras destaca vozes gaúchas em apresentação gratuita neste sábado no Instituto Ling

O segundo espetáculo da temporada 2024 do Frequências Sonoras está perto de acontecer. Oito artistas da cena contemporânea de Porto Alegre ocupam o salão principal do Instituto Ling (rua João Caetano, 440) neste sábado (29), às 19h, para apresentar o som, os versos e as vozes do Rio Grande do Sul. O encontro inédito, com ingressos gratuitos, explora os diálogos entre música e literatura em uma experiência artística plural. Com curadoria e produção de Bruno dos Anjos e Mauryani de Oliveira, o projeto promove o econtro entre artistas de diferentes estilos, linguagens e regiões em experiências únicas de troca. Os ingressos podem ser retirados sem custo a partir de quinta-feira (27) no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural.