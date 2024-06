Casa da Música Poa apresenta recital de piano com Gustavo Carlos Simonis e Lorenzo Meller Conter

Os pianistas Gustavo Carlos Simonis e Lorenzo Meller Conter apresentam um recital na Casa da Música Poa (rua Gonçalo de Carvalho, 22) neste domingo (30) às 11h, dentro da Série Talentos. Eles interpretam obras para piano de Franz Joseph Haydn (1732-1809), Frédéric Chopin (1810-1849), Gabriel Fauré (1845-1924), Gustav Mahler (1860-1911) e Heitor Villa-Lobos (1887-1959). O ingresso é um valor livre, a ser pago no dia e no local do evento.Confira o programa do recital:- PRIMEIRA PARTE –Lorenzo Meller ConterHeitor Villa-Lobos (1887-1959)A Lenda do CabocloValsa da DorFranz Joseph Haydn (1732-1809)Sonata para piano Nº 50 em ré maior, Hob. XVI: 37I. Allegro con brioII. Largo e sostenutoIII. Finale. Presto ma non troppo- SEGUNDA PARTE –Gustavo Carlos SimonisGabriel Fauré (1845-1924)Dolly Suite, Op. 56, para piano a 4 mãos [com a participação de Yuri Miorelli]III. Le Jardin de DollyFrédéric Chopin (1810-1849)Noturno Nº 20 em dó sustenido menor, Op. posth.Valsa em si menor, Op. 69, Nº 2Gustav Mahler (1860-1911)Adagietto da Sinfonia Nº 5 (arranjo para piano de Otto Singer II)