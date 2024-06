Zezé Motta recebe homenagem do Canal Brasil ao fazer 80 anos

A atriz e cantora brasileira Zezé Motta completa 80 anos na próxima quinta (27), e o Canal Brasil preparou uma maratona para comemorar a data. A programação começa na virada do seu aniversário, a partir de meia-noite, com a apresentação do Cinejornal especial e segue por quase 24 horas com a exibição em sequência de 13 filmes emblemáticos que marcaram a trajetória de Zezé no cinema desde a década de 1970.Uma entrevista inédita com a atriz abre a maratona à 0h, em um Cinejornal comemorativo apresentado por Simone Zuccolotto. Na conversa, Zezé destaca a importância de ser uma mulher negra que, ao longo da vida, conquistou grande destaque no cinema e na televisão. Em 1984, ela fundou o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro (CIDAN), um espaço que facilitou e potencializou a entrada de artistas negros no audiovisual. Zezé também fala sobre suas próximas estreias, papéis marcantes de sua carreira e a chegada aos 80 anos. Entre os destaques da Maratona Zezé Motta, está o clássico Xica da Silva, dirigido por Cacá Diegues. O filme é baseado no romance Memórias do Distrito de Diamantina, do autor João Felício dos Santos. A atriz interpreta a escrava Xica da Silva, que torna-se a primeira dama negra brasileira. O papel rendeu à ela troféus de Melhor Atriz no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no Prêmio Coruja de Ouro de Cinema e no Prêmio Air France de Cinema em 1976, e no Prêmio Governador do Estado de São Paulo em 1977. Ainda completam a programação os longas-metragens A Serpente, do diretor Alberto Magno; Para Viver Um Grande Amor, de Miguel Faria Jr.; Jubiabá, de Nelson Pereira dos Santos; Natal da Portela, de Paulo César Saraceni; Vai Trabalhar Vagabundo, de Hugo Carvana e muitos outros.Confira a programação completa:Cinejornal EspecialHorário: Quinta, 27/06, 0hXica da Silva (1976) (114')Horário: Quinta, 27/06, 0h30A Serpente (1992) (77')Horário: Quinta, 27/06, 2h30Para Viver Um Grande Amor (1984) (113')Horário: Quinta, 27/06, 3h50Jubiabá (1986) (110')Horário: Quinta, 27/06, 5h35Natal da Portela (1988) (110')Horário: Quinta, 27/06, 7h20Vai Trabalhar Vagabundo (1973) (110')Horário: Quinta, 27/06, 8h55Orfeu (1999) (120')Horário: Quinta, 27/06, 10h35Tieta do Agreste (1996) (140')Horário: Quinta, 27/06, 12h25Bróder (2010) (93')Horário: Quinta, 27/06, 14h20O Nó do Diabo (2018) (128')Horário: Quinta, 27/06, 16h10Alemão 2 (2022) (100')Horário: Quinta, 27/06, 18h20Gonzaga - De Pai Pra Filho (2012) (120')Horário: Quinta, 27/06, 20h10Tudo Bem (1978) (111')Horário: Quinta, 27/06, 22h15