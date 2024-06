Feira do Design Solidário acontece nesta sexta-feira no Instituto Ling

Será realizada nesta sexta-feira (28) das 11h às 20h a Feira do Design Solidário, com entrada franca, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). A iniciativa da OPEN Design Independente vai reunir cerca de 50 designers independentes gaúchos das áreas de decoração, mobiliário, moda, joalheria, brinquedos e utilitários em geral, entre eles marcas como Studio Madero, Dona Rufina e Monterraro, que foram severamente atingidas pelas enchentes.A programação também terá, às 17h, o bate-papo Os desafios dos projetos solidários, com mulheres que lideram iniciativas em prol da comunidade gaúcha. Participam a arquiteta Aline Furhmeister, da Du99; a jornalista Gabriella Bordasch, criadora da Vamo que Vamo RS; a curadora e fundadora da OPEN Design Independente Camila Farina, do projeto Design Solidário pelo RS; e a produtora cultural Juliana Jokalovisi, da Apta RS. Haverá ainda oficinas criativas para crianças, alusivas ao design, criadas pela Lezanfan, às 17h e 18h, com entrada gratuita, por ordem de chegada.O evento também vai contar com expositores de gastronomia reunindo produtores gaúchos como Café la Cabane, que também foi afetado pelas chuvas, um bar de vinhos para apoiar as vinícolas locais com a enóloga Nati Frighetto e ainda produtores gaúchos de mel, azeite e queijos. Durante todo o dia, estarão sendo aceitas contribuições espontâneas para a recuperação dos ateliês dos profissionais afetados pelas enchentes e, ao final do evento, também será realizado o sorteio da última rifa beneficente do projeto Design Solidário pelo RS, que tem como prêmio um abajur da marca Curiosa (SP) da designer Luiza Marçal. A campanha já arrecadou e distribuiu mais de R$25 mil para a comunidade do design independente. Ao todo, mais de 50 designers de todo Brasil doaram produtos para a iniciativa, que ainda terá uma loja pop up em julho para incrementar o fundo solidário para os designers gaúchos.Designers confirmadosKarin DietzDado SeveroAndarilhaJulianaFraccaroUrsa JoiasRoma Artes e OfíciosStudio MaderoBerodSabrina Martins Joias AutoraisMuy BrinquedosAdoro CoresMahacaGodê JoiasIsaías GraeffTula KidsElisa GraeffLidia BarbieriTramas do SulCylene DallegraveSandra ValandroDona RufinaArthé ChásEmanaNanda SicaTH PontoJúlia KochAgioiaOui VelasClaudia CasacciaJoalheria EmocionalDonna CosaMa Bougie2B ComfyHelenaCesarinoVal LacerdaWara MujicaVagnerPiccoloVila FloresSeivaMonterraro