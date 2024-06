Cleômenes Júnior Sexteto faz show no Instituto Ling

O Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) recebe na próxima quinta-feira (27) às 20h o saxofonista, flautista, compositor e arranjador Cleômenes Junior, acompanhado pelo seu sexteto, para uma apresentação que combina jazz com diversos outros ritmos, que vão do soul ao reggae e às sonoridades brasileiras. Os ingressos para o show estão à venda no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural, com preços de R$ 30,00 para quem tem direito a meia-entrada e R$60,00 no valor inteiro.Ao lado de Ronaldo Pereira (sax tenor), Mateus Albornoz (baixo), Tomás Piccinini (sax alto), Fernando Catatau (bateria) e Ras Vicente (teclados), o músico apresentará o repertório de Selva Urbana, seu disco de estreia, lançado em 2022, além de outras composições inéditas do conjunto. A formação é a mesma que participou das gravações do álbum, que completou dois anos de lançamento no último mês de maio. Com o sexteto que leva seu nome, o jovem instrumentista foi uma das atrações mais elogiadas da última edição do Poa Jazz Festival, em 2023. Cleômenes começou na música tocando saxofone na orquestra da igreja, aos nove anos. É bacharel em Música Popular pela UFRGS e chegou a importantes palcos, festivais e eventos, como o Rio Montreux Jazz Festival (programação paralela do festival, South Summit e Noite dos Museus. Atualmente, está prestes a lançar um single em parceria com o rapper e produtor Cachola e também está trabalhando em seu segundo álbum solo.