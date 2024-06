Cine-concerto francês será apresentado no CHC Santa Casa

Em uma parceria com a Aliança Francesa e o Consulado Geral da França, o Centro Histórico-Cultural Santa Casa (avenida Independência, 75) apresenta, neste sábado (29) às 16h, o Cine-concerto Lumina - Les Barbarins Fourchus. O espetáculo integra as comemorações de 10 anos do espaço, que já apresentou, ao longo deste período, mais de 1,2 mil atrações no teatro. Os ingressos estão disponíveis para retirada no Sympla, e são gratuitos mediante doação de produtos infantis (fraldas, mamadeiras, chupetas, lenços umedecidos, etc.)



De autoria do grupo francês Cie Barbarins Fourchus, o concerto musical traz uma trilha sonora tocada ao vivo pela dupla de artistas Touma Guittet e Richard Pesenti, a partir da projeção de filmes curtos, de diversas nacionalidades, que têm em comum a temática da luz. O espetáculo cria uma nova leitura sobre os curta-metragens a partir da música e abre espaço para a imaginação do público.



Com delicadeza e poesia, quatro curtas inspirados em mitos e contos tradicionais – os russos Pequena Chama (Petite Flamme) e O inverno chegou (L'hiver est arrivé); o norte-americano O guaxinim e a lanterna (Le raton laveur et la lampe de poche); e o tcheco A árvore de Natal (L'arbre de Noël) –, transportam o público a uma viagem visual e musical em torno do tema da luz e das suas diferentes interpretações.

Sinopses dos curtas-metragens que fazem parte do espetáculo:



Pequena Chama (Petite Flamme), de Vladislav Bayramgulov (Rússia, 2018, 8 min)

É inverno. Um garotinho se aquece ao fogo quando um sopro gelado apaga as brasas! Ele sai na noite estrelada em busca de uma pequena chama para iluminar e aquecer sua casa. Assustado com o céu e a floresta tão escuros, ele é resgatado por uma raposa aventureira.



O guaxinim e a lanterna (Le raton laveur et la lampe de poche), de Hanna Kin (Estados Unidos, 2018, 4 min)

Uma noite, no meio da floresta, um guaxinim encontra uma criatura engraçada. Um pouco mágica, um pouco assustadora, mas tão boa companhia... Que bela noite ele vai passar com sua amiga, a lanterna! Com ela, o herói guaxinim descobre a tecnologia. À noite, ele percebe todos os benefícios que ela traz e a usa especialmente contra seus predadores.



O inverno chegou (L'hiver est arrivé), de Vassiliy Shlychkov (Rússia, 2012, 6 min)

Uma raposa elegante rouba as cores do outono: o inverno chegou! Os animais adormecem ou se agasalham e uma menina se aconchega em seus cobertores



Os frutos das nuvens (Les fruits des nuages), de Kateina Karhánková (República Tcheca, 2017, 10 min)

No meio de uma floresta escura, vivem sete pequenos seres inofensivos, gananciosos e muito, muito fofos. Eles moram em uma clareira da qual nunca saem, porque os grandes bosques que os cercam lhes dão arrepios. Mas quando a comida acaba, o mais corajoso deles se aventura na floresta...



A árvore de Natal (L'arbre de Noël), de Hermina Týrlová (República Tcheca, 1968, 7 min)

O Natal está chegando. A paisagem está coberta de neve e estamos nos preparando para a véspera de Natal. Um menino e uma menina estão na floresta para procurar um pinheiro e decorá-lo. Mas esse amigo dos animais da floresta, não vai deixar que isso aconteça tão facilmente.