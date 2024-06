52º Festival de Gramado terá exibição de mostras competitivas no Canal Brasil

A organização do Festival de Cinema de Gramado anunciou nesta semana que a edição deste ano passará por alterações para adequação à nova realidade do Rio Grande do Sul. As mostras competitivas de Curtas-Metragens Brasileiros e Longas-Metragens Documentais serão exibidas exclusivamente pelo Canal Brasil. A decisão tem como intuito proporcionar uma vitrine ainda maior aos filmes exibidos nas mostras, em uma parceria que iniciou durante a pandemia de Covid-19.



Os filmes terão exibição única na grade linear. Os 12 curtas brasileiros irão ao ar do dia 12 ao dia 15 de agosto, sempre a partir das 19h, com três filmes por sessão. Na sequência, os cinco documentários em competição iniciam às 20h20, com um longa por noite, do dia 12 ao dia 16. No dia 17, o Canal Brasil transmite ao vivo a Cerimônia de Premiação, com a entrega dos Kikitos, a partir das 20h45. A programação completa será divulgada em breve.



As mostras competitivas de Longas-Metragens Brasileiros, Longas-Metragens Gaúchos e Curtas-Metragens Gaúchos estão mantidas no Palácio dos Festivais. Demais atividades, como homenagens, calçada da fama, sessões hors concours, mostras paralelas, o Conexões Gramado Film Market e o Educavídeo também ocorrerão em Gramado. A 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado acontece entre os dias 9 e 17 de agosto.



A venda dos ingressos para o 52º Festival de Gramado já está aberta. Os ingressos para as sessões noturnas do evento estão disponíveis para compra e poderão ser adquiridos diretamente no site www.festivaldegramado.net. Para as sessões de 9 a 16, o ingresso custará R$120,00. Já para a grande cerimônia de entrega dos Kikitos no dia 17, o acesso ao Palácio dos Festivais custará R$270,00. As mostras de Curtas e Longas Gaúchos, realizadas vespertinamente no Palácio dos Festivais, possuem entrada gratuita, assim como as reprises matutinas dos Longas Brasileiros exibidos na noite anterior.

No dia 9 de julho, terça-feira, a partir das 10h, imprensa, público e realizadores poderão acompanhar a divulgação dos filmes longas-metragens em competição e a revelação dos homenageados na tradicional coletiva de lançamento em Gramado, com a presença dos organizadores do evento e do curador Marcos Santuario.