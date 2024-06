JazzGig celebra 20 anos com show neste sábado no Espaço 373

Um dos grupos com maior número de integrantes da cena musical gaúcha, o JazzGig celebra duas décadas de formação neste sábado (29), no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla a partir de R$30,00. No repertório, a música brasileira instrumental e standards de jazz e de funk, este último, a marca do setlist da banda, que tem dois discos gravados: Standards e Vol. 2.Formado por Chico Gomes (flugelhorn), Gustavo Pessota (baixo elétrico), Leandro Hessel (piano/teclados), Luiz Mario Tavares (percussão), Marcelo Campos (bateria), Marcelo Figueiredo (sax tenor), Marcelo Ribeiro (sax alto) e Rafael Capaverdi (guitarra), neste show, JazzGig terá a participação especial de Gabriel PC (trompete), que participou do início da história do grupo em 2004.Na quinta-feira (27), o 373 recebe o F U N K Y O U também às 21h. O grupo de funk, samba e jazz formado por Martin Estevez (bateria), Tomás Valdivia (baixo), Renan Benitz (guitarra) e Murilo Moura (piano). Seu repertório traz os pesos-pesados do groove universal, entre eles George Benson, Herbie Hancock, Azymuth, Caetano Veloso, Gilberto Gil e João Donato. Os ingresos também podem ser adquiridos no Sympla a partir de R$25,00.E nesta edição do projeto Sexta Blues (28), sobe ao palco a banda For The Kings, que reúne as figuras mais conhecidas da cena blueseira do RS: Douglas Caberlon (contrabaixo), Thiago Bittencourt (guitarra e vocal), Zé Carlos de Andrade (guitarra) e a participação especial de Clark Carballo (bateria). A apresentação, que trará releituras de clássicos dos anos 1950 e 1960, época de ouro do blues de Chicago, ocorre às 21h e já está com ingressos à venda no Sympla a partir de R$30,00.