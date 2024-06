Depeche Mode Experience faz estreia em Porto Alegre

Após diversos shows realizados no Brasil, o Depeche Mode Experience vai fazer a sua estreia em Porto Alegre. O tributo argentino que homenageia o lendário grupo liderado por David Grahan, Martin Gore e Andy Fletcher, estará pela primeira vez no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira (27) às 23h30. Os ingressos, que já estão no quinto lote, podem ser adquiridos pelo Sympla a partir de R$115,00. No palco, o DM Experience – que está em atividade desde 2013 – vai fazer uma celebração à altura do legado deixado pelos ingleses, que iniciou a sua trajetória há mais de 40 anos e alcançou o auge da sua popularidade na década de 80. O grupo original, que permanece em atividade até hoje, soltou no ano passado o seu 15º trabalho de estúdio, chamado Memento Mori. Com a turnê The Singles Tour 2024, o DM Experience executará hits do tamanho de Enjoy the Silence, Just Can't Get Enough, Personal Jesus, Never Let Me Down Again e Policy of Truth. Sem se apegar ao passado, a banda ainda vai incluir no set-list outras faixas recentes e queridas pelos fãs, como Ghosts Again e Wrong.Considerado o melhor tributo ao Depeche Mode da América Latina, o DM Experience é formado por Steve Bryan (vocal), Gabriel Stanizzo (teclado e programação), Ignacio Bolivar (teclado e guitarra), Gustavo Urkel (guitarra e baixo) e Guillermo Garadezabal (bateria). O grupo, que está na estrada há mais de dez anos, já se apresentou em quase todo o nosso continente, assim como em alguns países da Europa.