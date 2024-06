Reencontro entre Licks & Maltz é tema de documentário que estreia nesta quarta-feira

O primeiro de dois minidocumentários feitos pelo canal Na Ponta da Agulha sobre shows realizados em Porto Alegre estreia nesta quarta-feira (26) no Youtube, às 20h. O registro cobre o reencontro entre o guitarrista Augusto Licks e o baterista Carlos Maltz (integrantes da fase clássica dos Engenheiros do Hawaii) depois de três décadas sem pisarem no mesmo palco. Com declarações dos artistas, profissionais da produção e de admiradores, o vídeo capta as emoções envolvidas no acontecimento.



No show Licks & Maltz com Engenheiros Sem CREA, o guitarrista e baterista gaúchos emocionaram o público de diversas partes do país que veio ao sul prestigiar o aguardado evento. Acompanhados de Sandro Trindade (baixo e voz) e Jeff Gomes (guitarra e violão) — ambos do tributo Engenheiros Sem CREA — , a dupla de veteranos desfilou clássicos como Toda Forma de Poder, Somos Quem Podemos Ser, Terra de Gigantes, Refrão de Bolero, O Papa é Pop e Infinita Highway. Complementando cenas de bastidores e declarações do público — incluindo Marcelo Pitz, um dos fundadores da banda gaúcha e baixista no álbum de estreia Longe Demais das Capitais (1986) —, o registro audiovisual tem também imagens dos ensaios feitos em Porto Alegre na semana que antecedeu o show.

O lançamento faz parte das celebrações de dois anos do Na Ponta da Agulha, perfil que publica entrevistas e outros conteúdos sobre música em seu canal do YouTube. Outra atividade programada para comemorar o aniversário é a gravação presencial do programa Uma Cerveja com o músico Sandro Trindade, integrante do tributo Engenheiros Sem CREA e responsável pelo baixo e vocal no show de Licks & Maltz. A gravação ocorre no dia 7 de julho, às 21h, no Birra Libre (avenida Nilópolis, 15). Além do papo, Sandro também faz um pocket show acústico com clássicos dos Engenheiros e do rock gaúcho.