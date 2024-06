Festival Movimenta Cena Sul abre inscrições neste sábado

Com o foco em apoiar trabalhadores da cultura afetados pelo recente desastre climático, o governo do Estado anunciou o Festival Movimenta Cena Sul. A iniciativa ocorre de 19 a 27 de julho, com desdobramentos de ações descentralizadas que ocorrerão até dezembro de 2024. A programação contempla 15 apresentações no Theatro São Pedro e Multipalco, quatro oficinas virtuais e 30 intervenções artísticas em municípios do Estado. O Festival prevê impactar mais de 10 mil espectadores pelo território gaúcho com uma programação integralmente gratuita. A seleção dos projetos conta com uma curadoria de profissionais das artes cênicas e instituições envolvidas, através de chamada pública, com formulários de inscrições disponíveis no site do Theatro São Pedro (www.theatrosaopedro.rs.gov.br), a partir deste sábado (22).Dividido em duas etapas, o festival selecionará, na primeira fase, 15 espetáculos de teatro, dança e circo que receberão de R$10 mil a R$15,3 mil por apresentação. Além disso, o festival também contempla um eixo formativo com 4 oficinas virtuais abordando as temáticas de dramaturgia, produção, técnicas de palco e decolonialidade. Para participar das oficinas, serão selecionados 160 profissionais das artes cênicas, sendo 80 participantes recebendo uma bolsa de R$700,00 cada, e 80 poderão participar como ouvintes. A segunda etapa ocorrerá entre 16 de agosto e 1 de dezembro, contemplando 30 propostas de intervenções artísticas podendo ser executadas em escolas, abrigos e espaços alternativos de diversos municípios gaúchos, com cachê de R$ 3 mil cada. O Festival Movimenta Cena Sul é uma iniciativa que propoe ações emergenciais a fim de fomentar a cadeia produtiva das artes cênicas gaúcha, com realização da Associação Amigos do Theatro São Pedro (AATSP), apoio da Fundação Teatro São Pedro (FTSP) e do Instituto Estadual de Artes Cênicas (IEACEN) - instituições vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (SEDAC), apoio cultural da Associação de Produtores de Teatro do Brasil (APTR) e SP Escola de Teatro, e patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul).