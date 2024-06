Ocidente Acústico recebe Voluminho nesta quinta-feira

O projeto Voluminho, criado pelos amigos Pedro Petracco (bateria), Beto Mohr (guitarra), Caio Mello (baixo) e Gabriel Wortmann (teclado), é a atração do Ocidente Acústico nesta quinta-feira (27). O grupo sobe ao palco às 21h no Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960) e trazem no repertório covers do grupo norte-americano Vulfpeck, clássicos do soul brasileiro e também temas autorais. Os ingressos já estão à venda no Sympla a partir de R$25,00.