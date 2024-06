Streaming gaúcho produz documentário colaborativo sobre impacto das enchentes no RS

Preservar a história e impedir que a catástrofe que impactou milhões de pessoas no Rio Grande do Sul em maio seja esquecida são os objetivos do novo documentário da Lumine. Ainda em estágio de captação de imagens, A Memória da Água fará uma cobertura completa das enchentes — mostrando todos os cenários, desde os abrigos até as cidades devastadas, e entrevistando diferentes personagens para retratar o episódio que vitimou o Estado – onde está localizada a sede da plataforma de streaming e produtora de cinema. O documentário será disponibilizado de forma gratuita no canal de Youtube da Lumine. A previsão de lançamento é para o início de 2025.



A produção iniciou em maio com as primeiras gravações in loco e com o lançamento do projeto no site e nas redes sociais da Lumine. O diretor do documentário, Gustavo Leite, detalha que a produção fará uma cobertura geral das enchentes, com análise técnica e depoimentos de especialistas sobre o tema.

As equipes de filmagens registraram vários cenários e reações: de gravações feitas em cima de barcos até bairros devastados. Além das captações originais, o documentário está sendo realizado com a participação das pessoas por meio do envio de depoimentos e imagens. É possível compartilhar o relato nas redes sociais usando a hashtag #AMemóriadaÁgua e marcando a @lumine.tv.



Com sede em Porto Alegre, a Lumine também foi atingida diretamente pelos alagamentos. A empresa fica no segundo pavimento do Instituto Caldeira, que teve o primeiro andar completamente invadido pelas águas. A empresa não chegou a perder equipamentos, mas também não conseguia acessá-los. Dentro desse cenário, surgiu a ideia de fazer o documentário para registrar o que estava acontecendo e, também, como resposta à vocação da empresa enquanto produtora de cinema.