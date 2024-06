Banda Corpo e Alma se une a outros artistas regionais na "Maior Live Solidária do Sul"

Na próxima quarta-feira (26) às 20h ocorre A Maior Live Solidária do Sul, que terá a participação de inúmeros artistas da região, entre eles as bandas Corpo e Alma, Rainha Musical e Brilha Som. Ela será transmitida pelo canal oficial da banda Rainha do Sul no YouTube e pelas páginas oficiais de Altair Lanzarini, da Rádio 88.7, das bandas Corpo e Alma, Rainha Musical e Brilha Som, no Facebook.Além das iniciativas governamentais, muitos artistas de todo o Brasil e empresas de diversos setores têm se articulado para apoiar e realizar projetos que busquem angariar fundos para a população atingida. E este será o foco da live, que durante a sua programação terá uma rifa de um apartamento localizado em Novo Hamburgo. Para participar, basta acessar o site do sorteio (https://rifei.com.br/sorteio-apartamento-live-solidaria) e doar o valor simbólico de R$5,00 por cada bilhete. A arrecadação será destinada às vítimas das enchentes no estado.Apresentada por Altair Lanzarini e Gui Castro, a live contará com participações especiais como Aninha Soares, da banda Sétimo Sentido, da dupla Paulinho e Fábio no Bailão, Luciano Barbosa e da Banda Passarela.