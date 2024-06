Francisco, el Hombre coroa o ciclo de 11 anos da banda com o longa HASTA EL FINAL

A banda Francisco, el Hombre chega a seu terceiro - e último - ato com uma celebração à altura de seus 11 anos de carreira: o recém-lançado álbum HASTA EL FINAL, divulgado em maio, ganhou um longa-metragem que reúne os videoclipes de cada um das 16 faixas, que podem ser assistidos no YouTube da banda. A turnê de HASTA EL FINAL tem datas e locais confirmados, inclusive em Porto Alegre, no dia 8 de novembro. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla a partir de R$65,00. Mais datas serão anunciadas em breve.O disco chega como um presente com clima de despedida, logo antes do já anunciado hiato da banda — ou siesta criativa, como eles preferem chamar — e comprime simbolicamente a trajetória de Mateo e Sebastián Piracés-Ugarte, LAZÚLI, Helena Papini e Andrei Martinez Kozyreff até aqui. Os clipes que compõem o filme traduzem visualmente nas cenas, nas roupas e nos cenários o maximalismo sonoro tão característico da Francisco, el Hombre. O resultado são looks chiques e extravagantes, cheios de correntes, brilho e contraste de tons fortes de preto e vermelho. Ao longo da gravação, as roupas vão perdendo camadas e ganhando mais fluidez, mas ainda com a pompa de um tapete vermelho.