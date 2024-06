PUCRS promove exposição Corredor do Samba de Porto Alegre: o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha

O Saguão da Biblioteca Central da Pucrs (avenida Ipiranga, 6681 - Prédio 16) recebe a exposição Corredor do Samba de Porto Alegre: o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha. A mostra fica em exibição até o dia 29 de julho, de segunda a sexta, das 7h35min às 22h35min, e aos sábados, das 9h às 14h40min. A entrada é gratuita.



Com o objetivo de colocar em destaque as narrativas e vivências negras de Porto Alegre, a exposição traz uma reflexão a respeito do Arroio Dilúvio e a sua relação com o samba negro da cidade. Abordando a memória e as tradições do córrego, a exibição busca resgatar as experiências de comunidades que possuem relações históricas com as águas.



A curadoria e expografia da exposição é de Sátira Machado, professora e pesquisadora de Culturas Afro-Gaúchas, em parceria com Michel Couto, diretor de arte e idealizador do Hub Formô e a carnavalesca Helena Fernandes. A realização é do Instituto de Cultura da PUCRS.