Bibiana Petek canta samba em 11º temporada do projeto Construção Cultural - Sindusom

Seguindo a temporada de shows do Teatro Sinduscon-RS (rua Augusto Meyer, 146), a convidada de junho é a cantora e compositora Bibiana Petek, artista consagrada da cena cultural gaúcha com destaque para seus trabalhos autorais e seu Piano Drink Bar. Bibiana desfila seu repertório de sambas na 3º edição do ano da série Samba Novo na próxima quinta-feira (27) às 20h, no Teatro Sinduscon-RS. A entrada é franca.Neste show, Bibiana estará acompanhada do Regional formado por Mathias Behrends Pinto (violão), Rafael Rodrigues (percussão e sax), Fábio Azevedo (cavaquinho), Giovani Bertti (percussão), Zalmir Chwartzmann (percussão), Marcelo Moyses (Clarinete) e César Franarin (sax e apresentação). O Projeto Construção Cultural - Sindusom, ao longo de uma década, movimenta milhares de pessoas em apresentações mensais, eventos e oficinas, oferecidos de forma gratuita para a comunidade.