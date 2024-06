Press da Hilário Ribeiro lança ação cultural com atividades musicais e enogastronômicos

O Press Bar Restaurante, mais conhecido como Press da Hilário (rua Hilário Ribeiro, 281), acaba de anunciar uma ação cultural para os finais de tarde da cidade. Localizado no Moinhos de Vento, o espaço tem sido ponto de encontro para artistas locais e nacionais ao longo dos anos. Lançado no último domingo (9), a ação Press and Play apresentará uma agenda repleta de atrações musicais em sua varanda. Quando não houver DJ, os amigos da casa vão brincar de ser DJs com playlists. Confira a programação dos próximos dias: Quinta, 20/06 - Carol Grüne (18h às 21h)Sexta, 21/06 – B8 (Felipe Boito) (18h às 21h)Domingo, 23/06 - Carol Grüne (16h às 20h)Como a música tem tudo a ver com enogastronomia, a Casa preparou uma seleção com opções para compartilhar, especialmente para quem deseja conhecer mais sobre o melhor do Rio Grande do Sul, com uma carta de vinhos gaúchos servidos também em taça. Para mais informações, acesse www.instagram.com/pressgastronomia/.