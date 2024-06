Ensaios da Feijuca Solidário acontece neste sábado no BarraShoppingSul

Neste sábado, (22) o BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300) será palco de samba, pagode e bossa nova com os Ensaios da Feijuca Solidário. O show acontecerá a partir das 16h no Multiplan Hall e reunirá as atrações Baile do Pitta, com clássicos do samba e bossa nova, Jader Lewis e Showdi no pagode e DJ Márcio Ferraz para agitar a pista. 50% do valor da bilheteria será revertido em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os ingressos devem ser comprados pelo site Balada App e custam a partir de R$60,00 para beneficiários da Lei da Meia-Entrada e também para quem doar 1kg de alimento não perecível. Além da pista, o Ensaios da Feijuca Solidário também terá camarotes e mesas exclusivas, que podem ser reservadas pelo WhatsApp (51) 999991-0682.