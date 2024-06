Ópera Estúdio recebe inscrições até 5 de julho

Artistas em busca de aperfeiçoamento têm até o dia 5 de julho para realizar sua inscrição no Ópera Estúdio – Curso de Formação Interdisciplinar para Cantores Líricos e Pianistas Correpetidores, oferecido pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). O processo de seleção havia sido temporariamente interrompido devido às enchentes que afetaram o Estado em maio. O período letivo do curso permanece o mesmo, com aulas entre setembro e dezembro de 2024. As disciplinas serão ministradas na Casa da Ospa, no Complexo Multipalco do Theatro São Pedro ( Praça Mal. Deodoro, s/n).Em sua terceira edição, o Ópera Estúdio oferece 16 vagas totalmente gratuitas para alunos de canto e de piano, além de cinco vagas para suplentes. Artistas líricos residentes em todo Brasil, com mais de 18 anos, podem se candidatar por meio do site ospa.rs.gov.br/opera-estudio, preenchendo ficha de inscrição e anexando currículo, carta de intenção e gravação das obras solicitadas no edital de seleção. Os candidatos selecionados nesta primeira etapa serão convidados a realizar audições presenciais em 3 de agosto. A lista final de alunos será divulgada até o dia 10 do mesmo mês.Uma vez aprovados, os candidatos terão aulas regulares, workshops e masterclasses sobre canto, repertório, expressão corporal e cênica, entre outros tópicos. Ao mesmo tempo, vão compartilhar o aprendizado em três apresentações abertas ao público: o recital A Voz em Conjunto, o espetáculo cênico Puccini e a Essência Lírica e a montagem completa da ópera Gianni Schicchi, do compositor italiano Giacomo Puccini.