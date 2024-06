Aula de Transfordance solidária ocorre neste sábado

A bailarina e coreógrafa Cadica Costa promoverá o Transfordance Solidário. A aula acontecerá neste sábado (22) das 14h às 17h, em sua escola Cadica Danças e Ritmos (rua General Caldwell, 866). A colaboração será espontânea. Inscrições e mais informações: (51) 99654-3880.Transfordance é uma dança terapêutica, com movimentos corporais livres aliados à reflexão. Trata-se de uma metodologia inovadora de dança, criada pela Cadica, reunindo diversas técnicas e vivências corporais. Para tanto, utiliza em suas aulas a música, a livre expressão dos movimentos, a dança e a exploração dos sentidos e das emoções.A turma de formação de Transfordance iniciou nesta quarta-feira (19), e ocorre sempre às quartas-feiras, a partir das 20h, no formato online, com a duração de 1 ano. As aulas experimentais podem ser feitas no formato online ou presencial. As presenciais serão oferecidas em dois dias na semana: terças-feiras, às 16h, e às quartas-feiras, às 11h, na Academia Sal da Terra (rua José de Alencar, 609). A prática terá continuidade em Riozinho (RS), no formato de imersão de três dias (5, 6 e 7 de julho), no Sítio Montanha da Lua.