Fundação Ecarta abre três exposições neste sábado

Neste sábado (22) às 10h, inauguram três exposições na Galeria Ecarta (avenida João Pessoa, 943). A atividade inicia com um diálogo com a participação dos artistas e curadores das mostras conversando sobre seus processos criativos, seguido de um coquetel de abertura. As exposições ficam no espaço até 21 de julho, de terça a domingo, das 10h às 18h, com entrada franca.



No projeto Artista+Artista estarão Antônio Augusto Bueno e Leandro Machado com a temática poética Urdiduras do Silêncio. No Projeto Potência, Tiago Gregório apresenta Conexões Urbanas neste espaço dedicado a jovens artistas contemporâneos convidados e também selecionados por edital. A artista e professora, Beatriz Balen Susin, está no novo espaço de ocupação artística na Ecarta, inaugurado em 2023, com o trabalho Onde andam os sonhos?. O projeto Artista Professor/Professor Artista expõe e debate ações pedagógicas na arte e o papel dos artistas no pensamento das formas de expressão da educação.



A segunda exposição do projeto Artista+Artista, Urdidas do silêncio, apresenta a produção recente de Antônio Augusto Bueno e de Leandro Machado. Os trabalhos evocam diversas faces da ideia de silêncio, privilegia trabalhos sobre papel e explora suas delicadezas e fragilidades como potências poéticas e reflexivas com curadoria do artista e professor Felipe Caldas.



Com traços marcantes, o artista Tiago Gregório estabelece em sua obra pictórica uma forte conexão entre a natureza e a arquitetura, onde pessoas e coisas estão sempre em movimento, em busca de novos destinos. O olhar percorre a tela, criando formas que se entrelaçam, as casas viram plantas, que viram pessoas, que viram animais. Em Conexões Urbanas, tudo flui e está conectado no trabalho de pesquisa do artista.



Pintora, desenhista e professora, Beatriz Balen Susin é graduada em artes plásticas e música. Em Onde andam os sonhos?, ela apresenta uma série de oito pinturas figurativas, com sua característica expressão artística da densidade humana, carregada de cores vibrantes, que representam personagens do Brique da Redenção.