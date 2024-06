Pedro Gonzaga e Roger Lerina discutem o conto Drive my car no Instituto Ling

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) volta a receber o jornalista e crítico de cinema Roger Lerina e a participação remota, direto da Argentina, do escritor, tradutor e poeta Pedro Gonzaga na próxima terça-feira, (25), às 19h30min, para a segunda edição deste ano do projeto Adaptação: entre a Literatura e o Cinema. Desta vez, o tema será o conto Drive my car, do livro Homens sem mulheres (2014), escrito pelo japonês Haruki Murakami, e sua versão cinematográfica homônima, do diretor Ryusuke Hamaguchi, vencedora dos prêmios de Melhor Roteiro, em Cannes (2021), e do Oscar de Melhor Filme Internacional (2022).



Os ingressos para a atividade custam R$ 39,60 no valor inteiro e R$19,80 para quem tem direito a meia-entrada e podem ser adquiridos no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural. Para a experiência completa da programação, é recomendado que o público leia o livro, à venda nos sites da Amazon, Companhia das Letras e Google Livros, e assista ao filme, disponível para assinantes da Mubi, Netflix, Amazon Prime Video e Apple TV.



No evento, serão debatidas as diferenças e as semelhanças que aproximam e afastam essas distintas formas de narrativa, enquanto são destacados os principais pontos da trama. A história apresenta Yusuke, um diretor de teatro que, após a morte de sua esposa, é designado para dirigir uma produção de Tchekhov. Ele contrata uma motorista para levá-lo aos ensaios, e a convivência entre eles acaba desencadeando uma série de revelações sobre seu passado e seus relacionamentos.