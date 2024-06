Bandas se unem no Divina Comédia em prol de estúdio do 4º Distrito

Há mais de duas décadas o estúdio Roots (avenida Polônia, 394), localizado no 4º Distrito, é reconhecido na cena underground. Diz-se que todo rockeiro da capital e região já ensaiou ao menos uma vez no local. Por isso, no próximo domingo (23), a partir das 17h, a casa de rock Divina Comédia (rua da República, 649), recebe as bandas Gueppardo, Spades Vandall e The Frostbitten para três shows em prol do estúdio, que foi atingido pelas cheias em Porto Alegre. O Metal Union tem a ideia de ajudar o proprietário do estúdio, Fábio Bahi Klein, a se reerguer, unindo alguns apoiadores da cena local. Os ingressos já estão disponíveis pelo valor de R$30,00 pelo PIX (51) 99157-7851, em favor de Fabio Bahi Klein. No evento, haverá sorteio de uma tatuagem no valor de R$ 700,00.Gueppardo é uma banda de rock e Heavy Metal fundada em 2007 em Porto Alegre. Sempre apostando em seu material original, o grupo já fez diversas turnês por cidades do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai abrindo shows internacionais ou como headliners em festivais. Spades Vandall, conhecido vocalista do hard rock/glam metal brasileiro, esteve à frente da lendária banda Savannah por mais de 20 anos, e atualmente tem seu trabalho solo. The Frostbitten é uma banda porto-alegrense de Black Metal formada no ano de 2017 e conta com The Usurper nos vocais, To Mega Therion na bateria, Feldunost na guitarra e Sargonnas no baixo. A proposta da banda é tocar Black Metal com uma atmosfera pesada e obscura.