Sarau Ói Nóis Aqui Traveiz acontece neste final de semana em abrigo da capital

Neste final de semana (22 e 23), a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz e os seus amigos músicos e compositores Johann Alex de Souza, Mário Falcão e Carlos Eduardo Falcão começam um circuito de apresentações em abrigos para os atingidos da enchente. No sábado (22), o Sarau Ói Nóis Aqui Traveiz com performance, música e poesia terá como atração principal Gol de Cabeça, com músicas autorais dos compositores. Já no domingo (23), a atração principal será Violeta Parra – Uma Atuadora. As duas apresentações serão no Vida Centro Humanístico (avenida Baltazar Oliveira Garcia, 2132) às 15h.

A performance cênico musical Violeta Parra – Uma Atuadora se solidariza com o povo chileno neste momento de luta por melhores condições de vida e apresenta um repertório que mistura o andino com ritmos brasileiros na voz da atuadora Tânia Farias e do violonista e compositor Mário Falcão. Violeta Parra é cantora e violonista desde criança, e pesquisou ritmos, danças e canções populares, transformando-se em ponta de lança do movimento da nueva canción que projetou a música chilena no mundo.