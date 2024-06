Festival de Gramado homenageia Mariëtte Rissenbeek com Kikito de Cristal

O Festival de Gramado ampliará as possibilidades do Troféu Kikito de Cristal neste ano. A honraria, tradicionalmente entregue a grandes nomes do cinema ibero-americano, agora passa a ter status global. Mariëtte Rissenbeek, diretora executiva do Festival Internacional de Cinema de Berlim entre os anos de 2019 e 2024, será a primeira homenageada dessa nova etapa. A homenagem será entregue durante o 52º Festival de Cinema de Gramado, que ocorre entre os dias 09 e 17 de agosto.Nascida na Holanda em 1956, estudou língua e literatura alemãs, estudos teatrais e sociologia. Em 1995, passa a atuar na produção de filmes, trabalhando na Ziegler Film, onde produziu vários longas-metragens para TV, além de curtas e médias-metragens. Em 1998, ela estabeleceu sua própria produtora em Hamburgo e trabalhou com Mika Kaurismäki. Na virada do milênio, passa a exercer funções na produtora Hofmann & Voges, com sede em Munique.Em 2003, Mariëtte se tornou responsável pelas relações com festivais internacionais e relações públicas na German Films, organização para a promoção internacional do cinema alemão. Foi nomeada Diretora Adjunta da German Films em 2006, passando à Diretora Geral em 2011. A partir de 2019, atuou como Diretora Executiva do Festival Internacional de Cinema de Berlim - sendo a primeira mulher a assumir o cargo - encerrando sua colaboração com o festival alemão em sua 74ª edição. O Troféu Kikito de Cristal é dedicado a expoentes do cinema internacional. A honraria foi entregue pela primeira vez em 2007 ao cineasta Eduardo Coutinho. O também cineasta Ruy Guerra, os atores Jean Pierre Noher, César Troncoso e Leonardo Sbaraglia e as atrizes Cecília Roth, Soledad Villamil e Alice Braga foram outros nomes homenageados.